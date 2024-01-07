أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

7 يناير، 2024
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ تميم على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

المصدر
كونا
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7 يناير، 2024
0 11 أقل من دقيقة

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