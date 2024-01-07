العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

العاهل الأردني يحذر من تبعات العدوان على قطاع غزة

7 يناير، 2024
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حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان على قطاع غزة.

وذكر بيان للديوان الملكي الاردني ان الملك عبدالله الثاني اكد خلال اللقاء ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في قطاع غزة لافتا الى أهمية الدو الأمريكي في الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية بشكل مستدام.

وأوضح العاهل أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار من دون حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وشدد الملك عبدالله على رفض الأردن محاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

واعتبر إن “ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة في القدس أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة”.

من جهة أخرى ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان الوزير بلينكن التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي حيث اكد الصفدي ضرورة وقف الكيان الاسرائيلي جميع خطواته اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع في غزة .

وأوضحت ان الصفدي وبلينكن اتفقا على ضرورة ايصال المساعدات الى قطاع غزة وضرورة تمكين النازحين الفلسطينيين من الشمال من العودة الى بيوتهم ومناطقهم.

وأكد الصفدي وفق البيان على “عبثية أي طرح مستقبلي يكرس فصل غزة عن الضفة الغربية وخارج سياق خطة شاملة تلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين”.

المصدر
وكالات
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7 يناير، 2024
0 6 دقيقة واحدة

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