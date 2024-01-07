صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس الجزائري بتولي سموه مقاليد الحكم

7 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها فخامته عن خالص التهاني لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت ومؤكدا فخامته على الحرص على العمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.

المصدر
كونا
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7 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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