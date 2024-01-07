سمو أمير البلاد يستقبل الشيخ الدكتور محمد الصباح وسمو الشيخ أحمد النواف ووزيري الداخلية والدفاع

سمو أمير البلاد يستقبل الشيخ الدكتور محمد الصباح وسمو الشيخ أحمد النواف ووزيري الداخلية والدفاع

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف ظهر اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف ظهر اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف ظهر اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح.