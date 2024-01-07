بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 65.42 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 65.42 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 42ر65 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7030 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 94ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر310 مليون سهم عبر 13232 صفقة نقدية بقيمة 74 مليون دينار (نحو 7ر225 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25ر29 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5692 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 9ر146 مليون سهم عبر 6549 صفقة نقدية بقيمة 4ر24 مليون دينار (نحو 4ر74 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 37ر80 نقطة ليبلغ مستوى 70ر7729 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر1 في المئة من خلال تداول 164 مليون سهم عبر 6683 صفقة بقيمة 6ر49 مليون دينار (نحو 2ر151 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 58ر40 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5636 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 73ر0 في المئة من خلال تداول 2ر107 مليون سهم عبر 4750 صفقة نقدية بقيمة 21 مليون دينار (نحو 05ر64 مليون دولار).

وكانت شركات (نور) و(الديرة) و(أسس) و(وطنية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(بيتك) و(عقارات ك) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (حيات كوم) و(مدار) و(تمدين أ) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.