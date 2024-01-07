سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس ألبانيا بتولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس بيرام بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص التهنئة لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.