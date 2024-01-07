قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين في يوليو الماضي

استشهاد ستة شبان فلسطينيين بقصف الاحتلال شمال الضفة الغربية

7 يناير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة شبان فلسطينيين واصابة آخر بجروح خطرة صباح اليوم الأحد خلال عدوان للاحتلال على مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن ستة شبان استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين في قرية (مثلث الشهداء) جنوب مدينة (جنين).

وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء أربعة أشقاء هم هزاع عصعوص (27 عاما) ورامي (22 عاما) وأحمد (24 عاما) وعلاء (29 عاما) إضافة إلى رزق نبيل عصعوص ومحمد ياسر عصعوص مشيرة الى أنه تم نقل شاب آخر يدعى وديع عصعوص الى المستشفى وهو بحالة خطرة.

وأضافت أن قوات كبيرة من الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مدينة (جنين) فجر اليوم ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل مجندة اسرائيلية وإصابة ثلاثة جنود آخرين.

المصدر
وكالات
الوسوم
7 يناير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

العاهل الأردني يحذر من تبعات العدوان على قطاع غزة

7 يناير، 2024

بلينكن يستكمل في الأردن جولته الإقليمية لبحث الحرب في غزة

7 يناير، 2024

منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت “غير صالحة للسكن”

5 يناير، 2024

العراق يؤكد موقفه “الثابت” بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه

5 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى