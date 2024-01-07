استشهاد ستة شبان فلسطينيين بقصف الاحتلال شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة شبان فلسطينيين واصابة آخر بجروح خطرة صباح اليوم الأحد خلال عدوان للاحتلال على مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن ستة شبان استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين في قرية (مثلث الشهداء) جنوب مدينة (جنين).

وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء أربعة أشقاء هم هزاع عصعوص (27 عاما) ورامي (22 عاما) وأحمد (24 عاما) وعلاء (29 عاما) إضافة إلى رزق نبيل عصعوص ومحمد ياسر عصعوص مشيرة الى أنه تم نقل شاب آخر يدعى وديع عصعوص الى المستشفى وهو بحالة خطرة.

وأضافت أن قوات كبيرة من الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مدينة (جنين) فجر اليوم ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل مجندة اسرائيلية وإصابة ثلاثة جنود آخرين.