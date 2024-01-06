تايوان تتهم الصين بتعريض السلامة الجوية للخطر بإطلاق مناطيد

أدانت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت بقوة إطلاق الصين مناطيد للتحليق فوق تايوان، قائلة إن هذا الإجراء عرض السلامة الجوية للخطر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت “ندعو إلى وقف فوري لهذه الممارسة لضمان السلامة الجوية في المنطقة”.

وأوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف منطادين صينيين يوم الجمعة بعدما عبرا الخط المتوسط لمضيق تايوان وحلق أحدهما فوق جزيرة تايوان.

وأضافت الوزارة أن إطلاق الصين للمناطيد لإزعاج شعب تايوان يعد أسلوب “المنطقة الرمادية” وأشارت إلى أن الصين تستخدم هذه العمليات للتأثير على معنويات شعب تايوان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الوزارة رصدت عبور 12 منطادا صينيا للخط المتوسط للمضيق الواقع بين تايوان والصين منذ الأول إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير، حيث حلق بعضها فوق الجزيرة الرئيسية للمنطقة ذات الحكم الذاتي.

وأحجمت الصين لفترة طويلة عن عبور الخط لكن طائراتها الحربية حلقت عبره مؤخرا، الأمر الذي مثل عبئا ثقيلا على القوات المسلحة التايوانية.

ويأتي بيان الوزارة فيما تستعد تايوان للانتخابات الرئاسية في 13 كانون الثاني/ يناير وهيمن الخطر الصيني على الحملات الانتخابية.

ووجه الرئيس الصيني شي جين بينج تذكيرا قويا بمطالبة الحزب الشيوعي بالسيطرة على تايوان يوم الأحد الماضي، مجددا حديثه عن أن تايوان “ستتحد حتما” مع الصين يوما ما.