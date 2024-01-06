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كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ

6 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

أطلقت كوريا الشمالية السبت 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ ما استدعى ردا من سيول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان الكوربية الجنوبية “أطلقت قوات كوريا الشمالية أكثر من 60 قذيفة مدفعية بين الساعة 16:00 و17:00 تقريبا” (بين الساعة السابعة والثامنة ت غ)، محذرة بيونغ يانغ من مواصلة عمليات القصف هذه.

وأطلقت بوينغ يانغ الجمعة أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتي يونبيونغ وبانغيوندو الواقعتين جنوب حدود بحرية قائمة بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين. ويسكن الجزيرتين عدد قليل جدا من الأشخاص.

وطلب من سكان الجزيرتين الانتقال إلى الملاجئ وعلقت حركة العبارات في تصعيد عسكري يعد من الأخطر في شبه الجزيرة الكورية منذ قصفت بوينغ يانغ إحدى الجزيرتين في 2010.

المصدر
أ ف ب
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6 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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