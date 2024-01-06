من الموقوفين

الداخلية: ضبط 289 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات

6 يناير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية على مناطق (الفحيحيل – المنقف – الفروانية – الشويخ – حولي – خيطان – الحساوي – كبد) اسفرت عن ضبط (289) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم (9) مخالفين بحوزتهم كمية من الخمور المحلية و(13) عمالة سائبة “بائع متجول” وشخص بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
6 يناير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

5 يناير، 2024

الولايات المتحدة تهنئ الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

5 يناير، 2024

الداخلية: ضبط 21 متهما في 15 قضية بـ13 كيلو مخدرات و14 ألف حبة مؤثرات عقلية وأسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة البيع

5 يناير، 2024

“الخارجية” تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان لتوخي الحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري بالمنطقة

4 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى