الداخلية: ضبط 289 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية على مناطق (الفحيحيل – المنقف – الفروانية – الشويخ – حولي – خيطان – الحساوي – كبد) اسفرت عن ضبط (289) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم (9) مخالفين بحوزتهم كمية من الخمور المحلية و(13) عمالة سائبة “بائع متجول” وشخص بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر وزارة الداخلية