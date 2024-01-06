روسيا تؤكد إسقاطها أربعة صواريخ أوكرانية فوق القرم ليلا

أعلنت روسيا السبت أنها أسقطت ليلا أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية “اعترضت الدفاعات الجوية أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم”.

وقالت كييف من جهتها إنها ضربت قاعدة ساكي الجوية في غرب القرم.

وقال قائد سلاح الجو ميكولا أوليشتشوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي “أصيبت كل الأهداف في مدرج ساكي للطيران”.

وكانت موسكو أكدت عشية ذلك أنها أحبطت محاولة هجوم أوكراني جديد بمسيّرات على القرم وأسقطت 36 مسيرة أوكرانية صباح الجمعة.

وتكثر الضربات من الجانبين في الأيام الأخيرة فيما الحرب مستمرة منذ سنتين تقريبا.

وتشكل القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 منطقة رئيسية للدعم اللوجيستي للجيش الروسي الذي يحتل جزءا من جنوب أوكرانيا.

وتستهدف القرم بانتظام بصواريخ ومسيّرات أوكرانية.