منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت “غير صالحة للسكن”

حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الجمعة من أن قطاع غزة بات “بكل بساطة غير صالح للسكن”، وذلك بعدما دمره القصف الصهيوني الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال مارتن غريفيث في بيان “بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس”، و”يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

وتوعد الاحتلال بـ”القضاء” على حركة حماس التي تصنفها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها “إرهابية”، بعد هجومها غير المسبوق على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين.

كما خُطف نحو 250 شخصاً الى غزة أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الصهيونية 22600 شهيد في غزة معظمهم من النساء والاطفال.

واضاف غريفيث “حان الوقت ليفي الاطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الرهائن”.

وتابع “نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الاساسية”.