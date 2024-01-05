بلينكن يصل الى اسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة

بلينكن يصل الى اسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة

وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مساء الجمعة الى اسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، وفق ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس يرافقه.

وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن الكيان الصهيوني والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.

وسيعقد بلينكن محادثات في اسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب اردوغان، أحد أشد المنتقدين في العالم الإسلامي لدعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني في حربها على حركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين “لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا”.

وأضاف “لكن الوزير يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الدبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر”.

وخلال زياراته السابقة حاول بلينكن وقف اتساع رقعة الحرب. لكنه يعود إلى منطقة شهدت هجمات في لبنان والعراق واليمن وسوريا وإيران أو منها.

وأسفرت ضربة داخل لبنان يرجح أن الكيان الصهيوني نفذها عن مقتل قيادي كبير في حماس الثلاثاء. ويطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، النار على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

وتعرضت إيران الأربعاء لاحد أكثر الهجمات دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث أسفر تفجيران عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا تجمعوا لإحياء ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

ووجهت طهران اصابع الاتهام الى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة رغم اعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.