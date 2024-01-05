اليابان تنتقد تصريحات وزيرين بالكيان الإسرائيلي المحتل بشأن تهجير سكان غزة

أعربت اليابان اليوم الجمعة عن قلقها إزاء تصريحات أدلى بها وزيران تابعان للكيان الإسرائيلي المحتل دعت إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وبناء مستوطنات فيه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي في بيان إن “النشاطات الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين”.

وأضافت أنه “أخذا في الاعتبار الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة فإن مثل هذه التصريحات التحريضية التي تزيد من التوترات غير مقبولة” مشددة على أن “اليابان تدعو إلى الامتناع عن الأقوال والأفعال غير المسؤولة”.

وكان وزيران تابعان للكيان الإسرائيلي المحتل طالبا أخيرا بتهجير المدنيين الفلسطينيين خارج قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات جديدة فيه.