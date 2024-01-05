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دولة الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

5 يناير، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا معبرة عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية مشددة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

المصدر
كونا
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5 يناير، 2024
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