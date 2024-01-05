الجامعة العربية تدعو واشنطن للضغط على الاحتلال لوقف مساعي ترحيل سكان غزة

الجامعة العربية تدعو واشنطن للضغط على الاحتلال لوقف مساعي ترحيل سكان غزة

دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الحملة العسكرية ضد الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه.

وذكرت الجامعة العربية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء ابوالغيط مع عضوي لجنتي الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي كريستوفر هولين وجيفري ميركلي لبحث اخر مستجدات الوضع في قطاع غزة.

واشار ابوالغيط إلى “ان الممارسات الاسرائيلية تعد انماطا من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني”.

وأكد في هذا السياق ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

وشدد على اهمية الاستمرار في الضغط من اجل توفير المساعدات الانسانية بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل.

وطالب ابوالغيط عضوي الكونجرس بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على اسرائيل لوقف آلة الحرب الاسرائيلية على القطاع.

ومن جانبهما اكد عضوا الكونجرس الامريكي اهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في انهاء هذه الحرب.

وأوضحا اهمية العمل على اطلاق سراح الرهائن وادخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من اثار الكارثة الانسانية التي يشهدها القطاع.