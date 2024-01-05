صورة أرشيفية

الأردن يشن غارتين جويتين داخل سوريا لملاحقة مهربي مخدرات

5 يناير، 2024
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أكد مصدر أردنى مطلع، اليوم الجمعة، تنفيذ الأردن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية وذلك في إطار ملاحقة مهربي المخدرات.

وشدد المصدر،الذي لم يتم تسميته في حديثه لقناة “المملكة” الأردنية، على أن الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط.

وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من قبل مهربي مخدرات.

ويسعى المهربون لجعل الأردن نقطة انطلاق للمخدرات المهربة باتجاه دول الخليج.

كانت القوات المسلحة الأردنية قد اسقطت منذ شهر شباط/فبراير الماضي عدة طائرات مسيرة قادمة من سوريا تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

وعَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن اجتماعا في تموز/يوليو .

المصدر
د ب أ
الوسوم
5 يناير، 2024
0 10 أقل من دقيقة

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