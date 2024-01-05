من المضبوطات

الداخلية: ضبط 21 متهما في 15 قضية بـ13 كيلو مخدرات و14 ألف حبة مؤثرات عقلية وأسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة البيع

5 يناير، 2024
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (21) شخصاً من جنسيات مختلفة في (15) قضية وبحوزتهم نحو (13) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال – شبو – حشيش – ماريجوانا – كوكايين) و(14,000) ألف حبة من المؤثرات العقلية المتنوعة وأسلحة نارية غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في توجيه ضربات موجعة ومستمرة على تجّار السموم وضبط مروجيها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

المصدر
وزارة الداخلية
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5 يناير، 2024
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