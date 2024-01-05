الاتحاد البرلماني العربي

الاتحاد البرلماني العربي يدين تصريحات وزيرين بحكومة الاحتلال لتهجير سكان غزة

5 يناير، 2024
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دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي الداعية إلى تهجير سكان غزة قسرا.

وقال الاتحاد في بيان ان هذه “التصريحات العنصرية تعكس هوية المستعمر الاسرائيلي” وانتهاكه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق و”ازدراء المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية”.

واضاف ان طرد المدنيين في اوقات الحرب والنزاع او دفعهم للمغادرة قسرا “يعد جريمة حرب”.

ودعا مجلس الامن الدولي وجميع المنظمات الدولية والإنسانية الفاعلة الى الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاجماع الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد على ان استمرار الاحتلال في “اتباع نهج شريعة الغاب” سيؤدي الى اغراق المنطقة أكثر فأكثر في دوامات العنف.

المصدر
وكالات
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5 يناير، 2024
0 11 أقل من دقيقة

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