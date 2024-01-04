رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر قرارين بتشكيل جهازين لأمن الدولة ومكافحة الإرهاب

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس قرارين رئاسيين بتشكيل جهاز مركزي لأمن الدولة وجهاز لمكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن العليمي أصدر قرارا بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة يضم كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وقوات حراس الجمهورية وقوات العمالقة ويكون مقره في العاصمة المؤقتة (عدن) ويجوز انشاء فروع له في المحافظات اليمنية.

ونص القرار على تبعية جهاز أمن الدولة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في قرار التأسيس ويتلقى تعليماته منه.

وكلف القرار رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة.

كما أصدر العليمي قرارا رئاسيا بإنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة (عدن) ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا التي يشغل منصبها الرئيس رشاد العليمي.

والزم القرار الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.

وقضى القرار الرئاسي بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.