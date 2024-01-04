أمين مجلس التعاون يشيد بالمبادرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس بالمبادرة الإماراتية في التوسط لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال البديوي في بيان إن هذه المبادرة دلالة على جهود الإمارات الدبلوماسية القيمة والكبيرة نحو تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وثمن الدور الرائد والفعال الذي تقوم به الإمارات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية من خلال تسهيل ودعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة.

وأكد أن موقف دول مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أمس الأربعاء نجاح وساطة دولة الإمارات بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء “انعكاسا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب”.