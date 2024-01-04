“الخارجية” تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان لتوخي الحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري بالمنطقة

دعت وزارة الخارجية اليوم الخميس المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته.

وحثت (الخارجية) في بيان لها المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ داعية إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت في حال طلب المساعدة على الرقم التالي: (0096171171441).