وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية: دولة الكويت حريصة على المساهمة بشكل إيجابي لحل القضايا المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان

4 يناير، 2024
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أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حرص دولة الكويت على الاضطلاع بدور فعال ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا الملحة المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع بقية أعضاء المجلس مواصلة بذلك دورها الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه على مر السنين.

وقال الشيخ سالم الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام (2024 – 2026) إن “تبوؤ هذه العضوية الأممية الهامة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وثقة الدول الشقيقة والصديقة بقدرة وطننا الغالي على المساهمة في خدمة القضايا العربية والإسلامية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم”.

وأضاف أن هذه العضوية تضاف إلى سجل إنجازات دولة الكويت التي حققتها على مدى 60 عاما كعضو نشط في الأمم المتحدة وذلك بفضل حكمة واتزان سياستها الخارجية واحترامها للمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر
كونا
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4 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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