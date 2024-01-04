الرئيس المصري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس ، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح.

وشدد السيسي على ضرورة بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم ، وفداً أمريكياً يضم كل من السيناتور “كريستوفر فان هولين” والسيناتور “جيفري ميركلي”، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي نشره على موقع “فيسبوك” ، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس المصري للسياق العام للوضع الحالي.

كما جدد الجانبان ، خلال الاجتماع ـ الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموماً، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص، وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.