البرلمان العربي

البرلمان العربي يرفض ويدين أي اقتراحات بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة

4 يناير، 2024
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أعلن البرلمان العربي اليوم الخميس رفضه وإدانته جملة وتفصيلا لأية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وذكر البرلمان في بيان “أنه لا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى وأن غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية وجزءا من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة”.

ووصف البيان التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات “بالهمجية التي تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة”.

واضاف انها تمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية.

كما دعا إلى فك الحصار الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها ومحاسبة قياداتها المتطرفة كمجرمي حرب.

المصدر
وكالات
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4 يناير، 2024
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