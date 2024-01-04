بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.75 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.75 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 75ر14 نقطة ليبلغ مستوى 45ر6965 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر237 مليون سهم عبر 12177 صفقة نقدية بقيمة 9ر53 مليون دينار (نحو 7ر163 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 74ر3 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5663 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 13ر124 مليون سهم عبر 5445 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار (نحو 5ر54 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14ر19 نقطة ليبلغ مستوى 33ر7649 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 25ر0 مليون سهم عبر 6732 صفقة بقيمة 9ر35 مليون دينار (نحو 4ر109 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 43ر17 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5595 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 9ر94 مليون سهم عبر 3880 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار (نحو 9ر46 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(مدار) و(بيت الطاقة) و(منازل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(بيتك) و(أرزان) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أرجان) و(عمار) و(سينما) و(تمدين) الأكثر انخفاضا.