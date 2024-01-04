وزارة الصحة: بدء تسلم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس بدء تسلم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان من الجهة المنفذة ويتكون من تسعة مبان.

وقال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن تسلم المباني سيكون على مراحل مختلفة وفق جدول زمني معد لذلك.

وأوضح السند أن مباني المشروع ستضم مبنى الأمومة والطفولة ويحتوي على 637 سريرا ومبنى الجراحة العامة والتخصصية ومبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي ومبنى مواقف السيارات لمراجعي مبنى العلاج الطبيعي إلى جانب مبنى إدارة المنطقة الصحية وأدوار مواقف للسيارات تابعة له.

وأضاف أن المشروع سيشمل كذلك مبنى معدا للتخزين الاستراتيجي للأدوية بمساحة نحو 12 ألف متر مربع ومبنى الشؤون الهندسية ومولدات الطاقة ومبنى الغازات الطبية ومبنى آخر منفصلا متعدد الأدوار لمواقف السيارات.

وذكر أن بداية تسلم المشروع كانت بتاريخ 24 ديسمبر الماضي وستستمر عملية تسليم بقية المباني والأدوار والمرافق تباعا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبين أن هذا الصرح الطبي يعتبر إضافة نوعية للخدمات الصحية الحكومية في البلاد وسيساهم باستكمال جهود النهوض والارتقاء بجودة وتنوع الخدمات الصحية وتحديدا لقاطني المناطق التي يخدمها مستشفى العدان