“زين” شاركت عُشّاق “العربي” و”القادسية” أجواء “الديربي”

في أجواءٍ رياضية محمومة بالمُنافسة والإثارة، وبحضورٍ ضخم فاق 25 ألف مُتفرج في استاد صباح السالم بمنطقة المنصورية، شاركت زين جماهير الدوري الكويتي المُمتاز لكرة القدم (دوري زين) أجواء “الديربي” المُثير بين النادي العربي ونادي القادسية في افتتاح الجولة الـ 13، وذلك عبر المنطقة المُخصّصة للمُشجعين التي أقامتها للتفاعل مع الجمهور.

وأتت هذه المُشاركة ضمن الخطّة التي وضعتها زين للتفاعل مع الجماهير وعُشّاق الكرة الكويتية عبر رعايتها الرسمية لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم 2022-2026، والتي تشمل أكبر مسابقتين كُرويتين على المستوى المحلي وهما الدوري الممتاز (دوري زين)، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمها لكأس سمو أمير البلاد، وكأس سمو ولي العهد، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).

وخصّصت زين منطقة خاصة للمُشجّعين (Fan Zone) في استاد صباح السالم بمنطقة المنصورية، وبدأت فعالياتها قبل انطلاق صافرة البداية بساعتين، حيث شهدت حضوراً كبيراً وتفاعلاً قوياً من عشّاق “الأخضر” و”الأصفر” من الأطفال والشباب والعائلات، ونظّمت خلالها الشركة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ذات الطابع الرياضي، مع تقديم الهدايا والجوائز.

تفاعل كبير من مُشجعي “الأخضر” و”الأصفر

واستمراراً بوعدها لدعم وتشجيع اللاعبين والرياضيين للتألّق وتقديم الأداء المتميز، تُقدّم زين هذا الموسم جوائزها النقدية التشجيعية لهم وللجماهير التي تفوق 60 ألف دينار كويتي، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، فهي تؤمن أن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية والتفاعل مع الجماهير يُسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.

وتؤمن الشركة أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورٌ هامٌ وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي نقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذه الشراكة مع أكبر حدث كروي محلي تأتي لتُعزز من الدور الريادي الذي تلعبه زين في القطاع الرياضي الكويتي.