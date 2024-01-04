الهلال الأحمر الكويتي: مستمرون في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة

الهلال الأحمر الكويتي: مستمرون في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس استمرارها في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية وفي مقرها بمنطقة الشويخ.

وقال رئيس الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حملة الهلال الأحمر الكويتي ماضية في دعم الأشقاء بغزة والتخفيف من وطأة الأزمة هناك خصوصا مع دخول فصل الشتاء وصعوبة الظروف المناخية وارتفاع أعداد النازحين والمصابين في القطاع جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الساير أن الجمعية تسعى إلى توفير المستلزمات الطبية للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين ولاسيما الأطفال لافتا إلى أن الجمعية بادرت منذ بداية عدوان الاحتلال على القطاع بتقديم المساعدات عبر توزيع المواد الغذائية والوجبات اليومية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة هذه الأزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

ولفت إلى أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

يذكر أن الكويت من أكثر الدول التي قامت بإدخال مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.