استقالة مسؤول تعليمي أمريكي بسبب أسلوب تعامل بايدن مع الصراع في غزة

استقالة مسؤول تعليمي أمريكي بسبب أسلوب تعامل بايدن مع الصراع في غزة

استقال مسؤول كبير بوزارة التعليم الأمريكية أمس الأربعاء بسبب طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع في غزة في أحدث دلالة على الخلافات داخل الحكومة الأمريكية مع استمرار تزايد القتلى في الحرب.

وأصدر 17 من أعضاء حملة بايدن الانتخابية أمس الأربعاء تحذيرا في رسالة بلا توقيعات من أن بايدن يمكن أن يخسر أصواتا بسبب هذه القضية.

وقال طارق حبش، وهو مساعد خاص في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بوزارة التعليم، في رسالة إلى وزير التعليم ميجال كاردونا “لا أستطيع أن أبقى صامتا بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء، فيما وصفه خبراء حقوقيون بارزون بأنه حملة إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية”.

وتم تعيين حبش، وهو أمريكي من أصل فلسطيني وخبير في القروض الطلابية، في بداية ولاية بايدن.

وحث أعضاء حملة بايدن الذين لم يكشفوا عن هوياتهم في الرسالة المنشورة على منصة (ميديام) بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ولم ترد حملة بايدن بعد على طلب للتعليق.