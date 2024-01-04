مركز العجيري العلمي: هلال شهر رجب يولد 11 يناير وغرة شعبان فلكيا 11 فبراير

قال مركز العجيري العلمي إنه طبقا للحسابات الفلكية لتقويم العجيري 2024 ميلادية و1445 هجرية فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي سيكون يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري وعدته 29 يوما.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن هلال شهر رجب سيولد يوم 11 يناير الجاري في تمام الساعة 2:57 مساء.

وأشار إلى أن أول هلال شهر رجب سيكون يوم سبت ونهايته يوم سبت مبينا أنه حسب هذه الحسابات فإن غرة شهر شعبان فلكيا ستكون في 11 فبراير المقبل وستكون مدته 29 يوما هذا العام.