الدوري الإسباني: ريال مدريد ينفرد بالصدارة موقتا بفوز صعب على مايوركا

انفرد ريال مدريد بالصدارة موقتا بفوزه الصعب على ضيفه مايوركا 1-صفر في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 48 نقطة مقابل 45 لمطارده المباشر ومفاجأة الموسم جيرونا الذي يستضيف اتلتيكو مدريد الثالث لاحقا.

وشهدت صفوف ريال مدريد عودة جناجه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من اصابة ابعدته في الاسابيع الاخيرة من العام الماضي وتحديدا منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي غياب اكثر من قطب في خط الدفاع ابرزهم النمسوي دافيد الابا والبرازيلي ايدر ميليتاو بداعي الاصابة بالاضافة الى ايقاف المدافه ناتشو فرنانديس، ارتأى مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي الذي جدد عقده مع النادي الملكي حتى عام 2026 الاسبوع الماضي، اشراك لاعب الوسط الفرنسي اوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع الى جانب الالماني توني روديغر.

سنحت الفرصة الاولى لريال مدريد عندما ارتقى الانكليزي جود بيلينغهام هداف الدوري حتى الان هذا الموسم لكرة رأسية اثر تمريرة من صانع الالعاب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش لكن الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش كان لها بالمرصاد.

وحال الحارس الصربي دون تسجيل فينيسيوس ايضا بتسديدة من حدود منطقة الجزاء خلال الشوط الاول الذي شهد اصابة مايوركا القائم بكرة رأسية لانتونيو سانشيس.

وتدخل القائم مرة جديدة لانقاذ مرمى ريال مدريد في مطلع الشوط الثاني اثر كرة سددها كوستا.

وخرج فينسيوس بعد مرور ساعة وحل بدلا منه الجناح ابراهيم دياس الذي سدد كرة رأسية اصطدمت بالقائم قبل ان يتدخل رايكوفيتش ليتصدى ببراعة لمحاولة البرازيلي رودريغو.

وقبل نهاية المباراة ب12 دقيقة سجل ريال مدريد هدف المباراة الوحيد عندما سدد روديغر كرة رأسية من ركلة ركنية رفعها مودريتش بعيدا عن متناول الحارس الصربي الذي وقف لها متفرجا تستقر في سقف الشباك.

وكان مدريد احتاج الى هدف في الوقت بدل الضائع سجله لوكاس فاسكيس ليهزم الافيس بهدف وحيد في مباراته الاخيرة نهاية عام 2023.

يذكر ان برشلونة بطل الموسم الماضي والذي يحتل المركز الرابع حاليا يزور لاس بالماس الخميس.

وفي مباراتين اخريين، سقط ريال بيتيس السابع امام سلتا فيغو صاحب المركز الثامن عشر 1-2. في المقابل، حقق غرناطة فوزه الثاني هذا الموسم وكان على قادش 2-صفر.

وغابت الانتصارات عن غرناطة منذ فوزه الاول في الدوري في نهاية/اب/اغسطس الماضي.