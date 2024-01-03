إسبانيا

إسبانيا تعرب عن رفضها دعوات وزيرين بحكومة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة

3 يناير، 2024
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أعربت إسبانيا اليوم الأربعاء عن رفضها للتصريحات الأخيرة لوزيرين بحكومة الكيان الإسرائيلي المحتل التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غرة.

وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان لها إن تلك التصريحات تتعارض مع القانون الدولي.

وأكد البيان موقف إسبانيا الداعي لاحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان المدنيين.

يأتي هذا البيان بعدما دعا وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي لعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان ودفع فلسطينيي القطاع للهجرة.

المصدر
وكالات
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3 يناير، 2024
0 8 أقل من دقيقة

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