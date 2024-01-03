الرئيس المصري: ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان في الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بشأن تطورات المشهد الإقليمي لا سيما في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي السياق العام للأوضاع الحالية مؤكدا أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع اتساقا وتنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وجدد السيسي خلال اللقاء رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال المتحدث ان أعضاء الوفد أشادوا من جانبهم بالجهود والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية الرئيس السيسي المستقبلية في هذا الصدد.

وأضاف أن السيسي شدد في هذا الصدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد.

كما أكد الرئيس المصري أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وشهد اللقاء بحسب المتحدث تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونجرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.