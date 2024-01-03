“زين” تنجح بتحقيق سرعة 10 جيجابِت بالثانية عبر تكنولوجيا 5.5G

في إنجازٍ تقنيٍ جديد يُعزّز ريادتها في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت زين عن وصولها لسرعة 10 جيجابِت بالثانية (Gbps) عبر تكنولوجيا 5.5G، وذلك بعد نجاحها بإجراء الاختبار على شبكتها، لتكون الشركة الأولى التي تنجح بتحقيق هذه المحطّة المحورية على مستوى السوق الكويتي، بالإضافة إلى نجاحها باختبار خاصية URLLC لتحسين وقت الاستجابة، وهي إحدى مزايا تكنولوجيا 5.5G.

وجاء هذا الإعلان بعد نجاح الاختبار الذي أجرته زين على شبكتها عبر تقنية 5.5G مع شريكها العالمي هواوي، والذي تم تحت إشراف وبالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وبدأت زين مُبكّراً بالاستثمار في ترقية وتوسعة شبكتها استعداداً للانتقال للنُسخة المُحسّنة من الجيل الخامس (تقنية G5.5) التي ستُقدّم فرصاً لا حصر لها وتفتح آفاقاً جديدة أمام قطاعات الأعمال والعملاء، الأمر الذي يُعزّز من موقع زين الريادي ويتماشى مع جهودها لتمكين التحول الرقمي تحت مظلّة رؤية “كويت جديدة”.

وتتميز تكنولوجيا 5.5G بالوصول إلى سرعاتٍ هائلة وأداءٍ فائق، وحين يتم دمجها مع وقت الاستجابة القصير والاتصال الثابت الذي تُمكّنه خاصية URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication)، فهي تواكب الطلب المُتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتجارب الواقع المُعزز والواقع الافتراضي، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها الكثير، والتي تعتمد جميعها على أداء وقوّة الشبكة، وتشهد انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة في قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية.

واستعرضت زين مؤخراً قُدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling، وهي إحدى التطبيقات التي ستعتمد على القدرات التي توفّرها تقنية 5.5G، وذلك خلال مُشاركتها في قمّة الاتصال الجديد التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المُتنقل (GSMA)، حيث كانت زين شركة الاتصالات الأولى والوحيدة من المنطقة التي استضافتها الجمعية لاستعراض هذه الخدمة الجديدة أمام مجتمع الاتصال الدولي، ويأتي الإعلان اليوم ليؤكد استمرار مساعيها لتقديم أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً عبر شبكتها.

وحصدت زين مؤخراً عدداً من الجوائز المرموقة التي عكست ريادة شبكتها للجيل الخامس، أبرزها ثلاث جوائز عالمية من Ookla Speedtest وهي جائزة “أسرع 5G”، وجائزة “أفضل 5G لتجربة الڤيديو”، وجائزة “أسرع إنترنت”، بالإضافة إلى جائزة “التميّز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال” من مجلس “سامينا للاتصالات”، حيث أتت هذه الجوائز تقديراً لتفوّق زين في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تُحقق النمو المُستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي تبذلها زين في تقديم شبكة الجيل الخامس الأكبر في الكويت، حيث تفرّدت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا 5G تجارياً، مما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات الجيل الخامس لتطوير تجربة العملاء الرقمية.

وما زالت زين تستثمر بشكلٍ كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطورة، لخدمة كافة احتياجات عملائها الأفراد، والهيئات والشركات، والمؤسسات الحكومية وغيرها.