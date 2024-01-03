وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يشهد مراسم تخريج الدفعة الأولى لدورة وكيل ضابط – رقيب

بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين وقيادات قطاع شؤون التعليم والتدريب ، أقيم اليوم الأربعاء الموافق 2024/1/3 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مراسم تخريج الدفعة الاولى لدورة (وكيل ضابط – رقيب) والبالغ عددهم 1472 وكيل ضابط و336 رقيب .

وهنأ الفريق النواف الخريجين بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة ونقل لهم تحيات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم وان يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام في تطبيق القانون على الجميع وترجمة ما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات اليقظة والجاهزية في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضنا الغالية.

وشكر وكيل وزارة الداخلية بالتكليف قطاع شؤون التعليم والتدريب على جهوده الكبيرة في تأهيل وتخريج الكوادر البشرية القادرة على حماية امن الوطن واستقراره .