بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 38.60 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 38.60 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 60ر38 نقطة ليبلغ مستوى 70ر6950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر209 مليون سهم عبر 12035 صفقة نقدية بقيمة 8ر50 مليون دينار (نحو 155 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر42 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5659 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 في المئة من خلال تداول 12ر105 مليون سهم عبر 5085 صفقة نقدية بقيمة 19ر15 مليون دينار (نحو 3ر46 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 50ر38 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7630 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 18ر104 مليون سهم عبر 6950 صفقة بقيمة 6ر35 مليون دينار (نحو 5ر108 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 77ر49 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5578 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 6ر77 مليون سهم عبر 3672 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار (نحو 7ر38 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(تنظيف) و(منازل) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(وطني) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مدار) و(امتيازات) و(بيت الطاقة) و(الأولى) الأكثر انخفاضا.