استمرار اضطراب حركة النقل ببريطانيا وتحذيرات من فيضانات جراء العاصفة “هينك”

من المقرر أن تستمر التأخيرات في حركة النقل ببريطانيا، اليوم الأربعاء، في ظل عودة خدمات القطارات، بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية ناجمة عن العاصفة “هينك” التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا.

وأفادت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية، بأنه قد تم إصدار أكثر من 300 تحذير من حدوث فيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز صباح اليوم الأربعاء، في حين استمر انقطاع الكهرباء عن نحو 10 آلاف منزل.

وكانت شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة قد تعرضت لفيضانات ولانقطاع التيار الكهربائي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث أبلغ العديد من المشغلين عن مواجهة الرحلات الصباحية لمشكلات مستمرة.

وقالت شركة “جريتر أنجليا” المشغلة للقطارات، إنها مازالت تعاني من “فوضى شديدة”، مع إطلاق تحذيرات “لا تسافر” على العديد من الطرق، بينما قالت شركة “ساوث ويسترن ريل وايز” للسكك الحديدية، إنه من المرجح أن تستمر الاضطرابات المرتبطة بالعاصفة طوال اليوم.

وتم إطلاق تحذير من وقوع فيضانات كبيرة، ما يعني وجود خطر على حياة الافراد، بالنسبة لنهر نين في نورثهامتون، حيث تم التحذير من مياه عميقة وسريعة التدفق في متنزه “بيلينج أكوادروم” لقضاء العطلات، وفي المجمعات التجارية القريبة.