الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف لضبط النفس في أعقاب الهجوم الصهيوني جنوبي لبنان

أعربت الأمم المتحدة عن القلق ازاء التطورات الأخيرة في بيروت داعية جميع الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة في أعقاب هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي لبنان.

وحذرت فلورنسيا سوتو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي من مخاطر امتداد الصراع في قطاع غزة إلى المنطقة الأوسع.

ودعت سوتو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع تصعيد الوضع هناك.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ذكرت مساء أمس ان مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن قتل المسؤول في الحركة صالح العاروري وآخرين واصابة عدد من الاشخاص.