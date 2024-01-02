مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

تيدروس يندّد بضربات “غير مقبولة” على الهلال الأحمر في غزة

3 يناير، 2024
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ندّد المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء بالقصف الذي استهدف مقرّاً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً هذا القصف بأنّه “غير مقبول”.

وقال تيدروس في بيان “أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”، مؤكّداً أنّ “عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة.

النظام الصحّي في غزّة منهار أساساً والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح”.

المصدر
أ ف ب
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3 يناير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

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