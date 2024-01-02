وزيرا الخارجية البريطاني والأمريكي يبحثان الهجمات بالبحر الأحمر والأوضاع في غزة واوكرانيا

بحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن تطورات الأوضاع الامنية في البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية لغزة والوضع العسكري في اوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان كاميرون ناقش هاتفيا مع بلينكن “إدانة المجتمع الدولي المشتركة للهجمات غير القانونية وغير المبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين”.

واكد ان الجانبين شددا على استعداد المملكة المتحدة والولايات المتحدة للعمل مع شركائهما من اجل محاسبة الحوثيين على عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية على السفن التجارية.

واشار البيان من جهة اخرى الى ان كاميرون أثار مسألة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والحاجة الملحة لايصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وعبر أكبر عدد ممكن من الطرق والمعابر.

وعلى صعيد آخر اوضح البيان ان “محادثات كاميرون وبلينكن تطرقت للضربات الجوية المؤسفة التي شنتها روسيا ضد مدن أوديسا ولفيف ودنيبرو وخاركيف وكييف خلال فترة العام الجديد” مضيفا انهما جددا التزام لندن وواشنطن الثابت بدعم أوكرانيا هذا العام.