المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

إيران: اغتيال العاروري القيادي في حماس سيزيد دافع المقاومة لقتال الاحتلال

2 يناير، 2024
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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مقتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صالح العاروري اليوم الثلاثاء في غارة بطائرة مسيرة صهيونية ستزيد دافع المقاومة لقتال الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين الصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم”.

كما ندد كنعاني بانتهاك النظام الصهيوني العدواني سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

المصدر
رويترز
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2 يناير، 2024
0 8 أقل من دقيقة

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