دوري زين: العربي يتعادل مع القادسية في قمة الجولة الـ13

دوري زين: العربي يتعادل مع القادسية في قمة الجولة الـ13

تعادل فريقا العربي والقادسية اليوم الثلاثاء بنتيجة (2 – 2) في انطلاق مواجهات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

وشهدت (قمة الجولة) التي أقيمت على استاد صباح السالم بالنادي العربي إثارة وندية بين الفريقين حيث غلب على اللاعبين الطابع الحماسي المستمد من الحضور الجماهيري الغفير في المدرجات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي إثر التحفظ الذي أبداه الفريقان وسط تكتل دفاعي قوي.

وشهد الشوط الثاني سجالا بين الفريقين وسط محاولات للتقدم لتصدر ترتيب البطولة ليفتتح القادسية التسجيل في الدقيقة الـ66 عبر لاعبه بدر المطوع ثم تعادل العربي في الدقيقة الـ73 عبر المحترف ايوالا.

وبعد احتساب حكم المباراة 14 دقيقة إضافية تقدم العربي عبر محترفه حمزة خابا في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء إلا أن القادسية أدرك التعادل في الدقيقة الـ95 عبر عبدالله مطاوع.

وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الأول فيما وصل القادسية إلى نقطته الـ29 يشغل بها المركز الثاني.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الأربعاء بلقاء النصر أمام خيطان والكويت مع الشباب فيما تختتم بعد غد بمواجهتي الفحيحيل ضد الجهراء وكاظمة مع السالمية.