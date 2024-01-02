الأونروا: الاحتلال قتل أكثر من 300 نازح فلسطيني داخل مدارس تابعة للوكالة في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم (الثلاثاء) إن الاحتلال قتل أكثر من 300 نازح فلسطيني في مدارس تابعة لها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الأونروا أنه تم الإبلاغ عن 203 حوادث أثرت على مباني الوكالة وعلى النازحين بداخلها، بما في ذلك ما لا يقل عن 18 حادثة استخدام عسكري أو تدخل في منشآت الوكالة.

وأوضح البيان أن 60 منشأة تابعة للأونروا أصيبت إصابة مباشرة، بالإضافة إلى 68 منشأة مختلفة تابعة للوكالة أصيبت بأضرار جانبية.

وبحسب البيان تقدر الأونروا أن ما لا يقل عن 314 نازحا في ملاجئ الوكالة قد قتلوا، وأصيب 1129 آخرون على الأقل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوردت أونروا في بيان منفصل أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بالدبابات والجرافات والمشاة يوم 28 من شهر ديسمبر الماضي مدرسة تابعة للوكالة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قوات الجيش أمرت ألف نازح وسبعة من موظفي الوكالة بإخلاء الملجأ مؤقتا، حيث تم إجبار الذكور بمن فيهم موظفو الأونروا على خلع ملابسهم والبقاء بالملابس الداخلية والانتقال إلى مكان مفتوح وأيديهم مرفوعة، بينما أمرت النساء والأطفال بالوقوف في وسط ساحة المدرسة.

وأضافت أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 27 نازحا وثلاثة من موظفي الأونروا من داخل المدرسة المذكورة.