ماليزيا ترحب بطلب جنوب إفريقيا رفع دعوى قضائية دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

رحبت ماليزيا اليوم الثلاثاء بطلب جنوب إفريقيا رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن ما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان ان إجراءات جنوب افريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي تأتي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 مشيرة إلى ان الطلب يتضمن أيضا من المحكمة ان تتخذ إجراءاتها من أجل وقف الكيان الاسرائيلي المحتل حملته العسكرية على غزة.

وقالت الوزارة “إن الإجراء القانوني ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة ملموسة وفي الوقت المناسب نحو المساءلة القانونية عن الفظائع التي يرتكبها الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام”.

وأضاف البيان ان ماليزيا – بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية – تجدد دعوتها الاحتلال الاسرائيلي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والوقف الفوري للفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

وجدد البيان دعوة ماليزيا إلى إيجاد حل دائم من خلال منح الفلسطينيين دولتهم المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اكد نوفمبر الماضي أن “بلاده قررت تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة”.