حماس تؤكد “اغتيال” القيادي في الحركة صالح العاروري في لبنان

أكدت حركة حماس “اغتيال” القيادي في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في ضربة صهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.

وأورد تلفزيون الأقصى في إعلان عاجل “استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت مع اثنين من قادة القسام في بيروت”.

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق العملية بـ”عملية اغتيال جبانة ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني”.