وزير الشؤون يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بحضور ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة ومؤسسات النفع العام.

وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إن الاجتماع استعرض آخر إنجازات الأمانة العامة للمجلس والتحديات التي تواجهها وما يتعلق بمجال التوعية الأسرية بشأن قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020.

وأضافت أن وزير الشؤون أكد خلال الاجتماع ضرورة مواكبة التطور الرقمي والتقنيات الحديثة وتضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الإحصائيات الخاصة بالعنف الأسري.