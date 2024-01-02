الخارجية: ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية للمواطنين الراغبين بممارسة الصيد في عراقية

دعت وزارة الخارجية المواطنين الكرام الراغبين بممارسة هواية الصيد في أراضي جمهورية العراق الشقيق، ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية لتنظيم تلك الأنشطة، والتي تؤكد على ضرورة تطابق تأشيرة الدخول مع الغرض الفعلي من الزيارة سواء كانت سياحية أم لأغراض الصيد.

واهابت الوزارة بالراغبين للذهاب إلى العراق بغرض ممارسة هواية الصيد التقيد بالمعايير العراقية الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرارات السلطات الأمنية العراقية بتطبيق شروط سمة الدخول للصيد وتدابير وآليات التنقل وحماية الصيادين، من أجل تفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والإبتعاد عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذا الشأن.

وفي حالات الطوارئ أو الاستفسار يرجى التواصل مع بعثات دولة الكويت لدى جمهورية العراق، وذلك من خلال الهواتف التالية:

السفارة في بغداد 009647802604123

القنصلية العامة في البصرة 009647828444666

القنصلية العامة في أربيل 009647511745555