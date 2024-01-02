إعدام تسعة أشخاص في إيران لادانتهم بتهريب المخدرات

نفذ القضاء الإيراني خلال الأيام الماضية حكم الاعدام شنقاً بحق تسعة أشخاص مدانين بتهريب المخدرات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بأن ثلاثة منهم أُعدموا شنقاً في سجن بمحافظة أردبيل بشمال غرب الجمهورية الإسلامية، بعد إدانتهم بتهمة “شراء ونقل الهيرويين والأفيون”.

وأضافت أن الستة الآخرين أُعدموا بشكل منفصل بتهمة تهريب “الميثامفيتامين والهيرويين والقنب”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتسجّل إيران أحد أعلى معدلات استخدام المواد المخدّرة في العالم، وتعدّ طريقا رئيسيا لتهريبها من أفغانستان المجاورة إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وأطلقت السلطات في الجمهورية الإسلامية حملات لمكافحة إدمان المخدرات والاتجار بها، وتعلن بانتظام عن ضبط كميات كبيرة من المواد الأفيونية المهربة من أفغانستان في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، بالاستناد إلى بيانات حصلت عليها في 2021، إلى أن 2,8 مليون شخص يدمنون تعاطي المخدرات في إيران.

وفي حزيران/يونيو، أعلنت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، أن القضاء الإيراني حكم على 173 شخصًا على الأقل بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بين دول العالم باستثناء الصين.

ووفق منظمات حقوقية إيرانية مقرها في خارج البلاد، أعدمت طهران أكثر من 700 شخص في العام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.