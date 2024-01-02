سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بتولي سموه مقاليد الحكم

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بتولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعرب فيها معاليه باسمه وباسم منتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص التهاني لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لمعاليه ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لمعاليه موفور الصحة والعافية.